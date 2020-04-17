Fevzi Çakır fcakir@haberturk.com

İnfaz Yasası’nda açık cezaevlerinde bulunan hükümlülerin tamamının koronavirüs salgını kapsamında 31 Mayıs’a kadar izinli gönderilmesi hüküm altına alındı. Bu kapsamda; yasanın yürürlüğe girmesinden bu yana açık cezaevlerindeki 77 bin hükümlü izne gönderildi. Bilim Kurulu’nun salgınla ilgili değerlendirmeleri kapsamında Adalet Bakanlığı bu izin süresini ikişer aylık periyotlar halinde iki defa uzatabilecek. Bu isimler içerisinden doğrudan tahliye olacakların durumu süreç içerisinde değerlendirilecek. Süresini tamamlayanlar hakkında mahkemelerce tahliye kararı verilecek. Hükümlülerin izinde geçirdikleri süre cezaevinden kalacakları süreden düşülecek.

10 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Kapalı cezaevinde bulunan ve infaz indirimleri ile 3 yıllık denetimli serbestlikten faydalanan 10 bin kişinin ise doğrudan tahliyesine karar verildi. Bu kararlar ilgisine göre, infaz hakimleri ya da yargılama dosyalarına bakan derece mahkemelerince veriliyor.

İREM SU AKKAYA’NIN ÖLMÜNÜN FAİLİ DE FAYDALANACAK

Burdur’da 2019 yılında Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi öğrencisi 19 yaşındaki İrem Su Akkaya hayatını kaybettiği trafik kazasına neden olan Emre Esmer de İnfaz Yasası’ndan faydalanacak isimler arasında bulunuyor. Sanık Esmer “bilinçli taksirle ölümüne neden olma” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Akkaya’nın ailesi bu kararı daha fazla ceza verilmesi gerektiği gerekçesiyle temyiz etti. Karar henüz Yargıtay aşamasında olduğundan Esmer hükümözlü olarak bulunuyor. Bu nedenle koronavirüs izni nedeniyle cezaevinden çıkacak isimler arasında bulunmuyor.

TAHLİYEYİ YARGITAY DEĞERLENDİRECEK

Ancak; cezanın bu haliyle kesinleşmesi yani Yargıtay tarafından onaylanması durumunda Esmer yeni yasadan faydalanacak. Esmer’in cezasının infazı yani cezaevinde geçireceği süre toplam cezasının yarısı olacak. Bu da 45 aya denk geliyor. Ayrıca Esmer, 3 yıllık geçici denetimli serbestlik süresinden de faydalanacak. Bu durumda Esmer’in cezaevinde geçireceği süre en fazla 15 ay olacak. 13 Mart 2019’da tutuklanan Esmer zaten 14 aydır cezaevinde bulunuyor. Bu nedenle halen Burdur Cezaevinde bulunan Esmer’in yeni yasa kapsamında tahliye olup olmayacağına Yargıtay’ın ilgili dairesi karar verecek.

GAMZE PALA’NIN FAİLİ YARARLANAMAYACAK

Rize'nin Fındıklı İlçesi AK Parti İlçe Başkan Yardımcısı Gamze Pala'yı vahşice öldüren katil zanlısı Savaş Dalançıkar ise Yeni İnfaz Yasası’ndan hiçbir şekilde faydalanamayacak. Dalançıkar ,“Tasarlayarak Öldürme” suçundan Rize L Tipi Kapalı Cezaevi’nde bulunuyor. “Tasarlayarak Öldürme” yeni yasanın kapsamı dışında bulunuyor. Bu nedenle Dalançıkar’ın hükümlü konumuna geçse bile düzenlemedeki indirimlerden hiçbir şekilde yararlanamayacak.

HANGİ SUÇLAR İNDİRİMLERDEN YARARLANAMAYACAK?

Yeni İnfaz Yasası’nda yer alan koşullu salıverilme ve denetimli serbestlik indirimlerinden yararlanamayacak suçlar şöyle:

- Terör suçları (yetişkin ve çocuk)

- Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen nitelikli ve bazı basit suçlar (TCK 102/1-2., 103, 104/1-2-3, 105)

- Cinsel dokunulmazlığa karşı çocuklar tarafından işlenen suçlar (TCK 102, 103, 104, 105)

- Özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar

- Uyuşturucu madde ticareti suçları

- Kasten öldürme suçları

- Yüzün sürekli değişmesine neden olacak ağır yaralama (TCK 87/2-d)

- İşkence ve eziyet suçu

- Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçları (TCK 326 ile 339)

- Devlet İstihbarat Hizmetleri ve MİT Kanunu kapsamına giren suçlar (Not: Ancak; 3 yıllık denetimli serbestlikten yararlanabilecekler)