Cezaevinde yangın! 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'de Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yangın çıktı. Çamaşırhanede çıkan ve kısa sürede söndürülen yangında 5 kişi dumandan etkilendi
Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki cezaevinin çamaşırhanesinde çıkan yangında, 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru dumandan etkilendi.
AA'da yer alan habere göre Kandıra 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun çamaşırhanesinde bulunan kurutma makinesinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 4 mahkum ile 1 infaz koruma memuru, ambulansla tedbir amaçlı Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında çamaşırhanede hasar oluştu.