İHA

Samsun'da bir vatandaş, artan kadın şiddetinin önüne geçilmesi amacıyla elektronik kelepçeye 'elektro şok' özelliği ekledi.

Devletin mevcut uygulamasında mahkeme kararı ile şüphelilere takılan elektronik kelepçe, yasaklı kişiye yaklaşıldığında polise uyarı gönderiyor. Daha önce ilginç keşifleri bulunan Mustafa Yiğit, cezaevinde yattığı sırada artan kadına şiddet ve cinayet haberlerinden etkilenerek, kadına yönelik şiddeti azaltmak için ne yapabileceğini düşünmüş. Elektronik kelepçeye şok dalga akım verme özelliği ekleyen Mustafa Yiğit, bu özellikle elektronik kelepçe takılı kişinin yasaklı kişiye yaklaşmasını elektro şokla engellemeyi amaçlıyor. Bu sayede kişi, mağdurun yakına bile yaklaşamıyor. Yeni sistemde istenen mesafe ayarı da yapılabiliyor.

Mustafa Yiğit, sistemin FM frekanslarıyla çalıştığını ve istenilen mesafeye göre ayarlanabileceğini belirterek, şunları söyledi: "Elektronik kelepçe zaten uygulanıyor. Biz bu sisteme şok ekleyerek, yasaklı kişilerin diğer kişiye yaklaşmasını önlemek istiyoruz. Böylece hem saldırganın suç işlemesinin önüne geçilecek hem de diğer tarafın zarar görmesi engellenecek. Geliştirdiğim sistemin amacı suçu önlemek. Geliştirdiğimiz sistemle, yasaklı kişinin yaklaşmaması gereken mesafe ayarlanır, 100-200 metreye kadar belirlenebilir. Şoku yiyen kişi, böylece kadına gidip de eylemini gerçekleştiremez, geri adam atmak zorunda kalır. Temel amacımız, suçu işlenmeden engellemektir

Benim bu keşiflerden bir ticari beklentim yok. Amacımız insanlığa faydalı olacak işler yapmak. Daha önce yaptığımız projeler geliştirilip, dünyada ödüller de aldı. Kadınlar ölmesin diye böyle bir şey düşündük. Bu sadece kadınlar için değil, şiddet gören erkekler için de kullanılabilir. Bazı suçların engellenmesi için teknolojiyi de kullanabiliriz. Cezaevinde yatarken, sürekli kadına yönelik şiddet haberleri görüyordum. Türkiye bu olaylara büyük tepkiler veriyordu. Ne yapabilirim diye düşündüm ve kafamda bu keşfimi tasarladım. Çıkınca da uygulamaya koydum. Denemeleri de bugün yaptık ve başarılı olduk. Yapılan keşif, devletin uyguladığın elektronik kelepçe sistemi ile aynı sadece şok eklenecek. Umarım kadına yönelik şiddetin azalması için geliştirilip, hayata konulur."