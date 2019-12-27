Rap müziğin tanınan ismi Ceza, 2020'ye sayılı günler kala yeni şarkısı 'Betcoin'i hayranlarının beğenisine sundu. Sözü Ceza’ya bestesi RokaBeat’e ait olan şarkı, Youtube’da trend videolar listesinde bir numaraya ulaştı



"BİRBİRLERİNİ ARAYAN İNSANLARIN HİKAYESİNİ ANLATIYOR"

Bir döngü içinde birbirilerini arayan insanların hikayesini anlatan klipte renkler, sembolik anlatım ögesi olarak kullanıldı ve her bir gruba özel kostüm tasarımı yapıldı. Klibin tüm kostüm tasarımı ve Ceza’nın özel kostümü Gizem Öztulca tarafından tasarlandı.

100’e yakın figüran ve eski Galatasaray Üniversitesi Tiyatro Topluluğu üyeleri olan 8 profesyonel oyuncu rol aldı. Projenin karakter yaratımını ve oyunculuk koçluğunu İpek Ural ve Doğa Nalbantoğlu üstlendi. Çekimleri Kemerburgaz ormanlarında gerçekleşen klibin, sık ağaçlardan oluşan ormanını aydınlatmak ve atmosfer oluşturmak için farklı yöntemler kullanıldı.

'Beatcoin'in video klibinin yönetmenliğini Ali Demirel, yapımcılığını Hazer Baycan ve Tuncer Şentürk, görüntü yönetmenliğini Akın Çetin ve sanat yönetmenliğini Kaan Güreşçi, yapımını ise Kala Film üstlendi.