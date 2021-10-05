Ceylan Ertem (d. 1 Aralık 1980, Adapazarı, Sakarya), Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır. Adapazarı'nda aslen Çerkes olan bir ailede dünyaya geldi. Müzik hayatına 1992'de Adapazarı Belediyesi çocuk ve gençlik korosu'na katılarak başlayan Ertem, 1995'te piyano ve gitar eğitimi almaya başladı. 1999'da müzik eğitimine devam etmek için İstanbul'a taşındı ve Akademi İstanbul' da 1 yıl müzikal şarkıcılığı eğitimi aldı.

Ardından Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne girdi ve Batı müziği bölümünde 2 yıl eğitimine devam etti. 2000 yılında Tuncay Korkmaz ile birlikte Anima'yı kurdu. Ardından 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi'nde duysal sanatlar bölümünde müzikoloji eğitimi aldı.

2006'da "Animasal" albümünü çıkaran Anima'nın 2007'de dağılmasından sonra 2008 yılında 26 hafta süren Açık Radyo'da ŞubidaP programını hazırlayıp sundu. 2008 yılında Berlin’de temelleri atılan “Octophone” projesinde Philipp Gropper ve Wanja Slavin ile beraber kayıtlara başladı.

Çalışma sonucunda Berlin’de bir dizi konser verdi. Projeyle Avrupa'da ismini duyuran sanatçı, 2010 yılı şubatında Fransız alternatif gruplarından United Fools ile konser için, konuk sanatçı olarak Fransa'ya davet edildi. Yine 2010 yılının ilk aylarında da Hollandalı alternatif grup Barana ile yaklaşık 1 aylık Hollanda turnesini gerçekleştirdi. 2010'da 40'ı aşkın müzisyen'in katkısı ile ilk albümü Soluk'u çıkardı.

Diskografi

Animasal (2006) - Anima ile

Xenopolis (2011) - Barana ile

Solo Albümleri

Soluk (2010)

Ütopyalar Güzeldir (2012)

Amansız Gücenik (2014)

YUH! (2015)

Yine de Amin (2017)

Seni Senin Gibiler Sevsin (2018)

Câhille Sohbeti Kestim (2020)

Single

Kör Heves (Mabel Matiz'le düet) (2014)

Hileli (Kolektif İstanbul ile birlikte) (2018)

Gel Sevelim (2018)

Mavi Çocuklar (2018)

Adem Olan Anlar (2020)

Seyrüsefer (feat. Melike Şahin) (2020)

Orman (feat. Duygu Soylu) (2020)

Dünya Heveslisi (2020)

Datlım Gıymatlım

Yalnızlık Ölüm Boyu

Şeker Anne (Yunus Emre Ersoy ile) (2020)

Dardayım (2021)

Çaresiz (2021)

Gönül Çalamazsan Aşkın Sazını (Haluk Levent ile) (2021)

Konuk olduğu albümler

Zalım (Mahzuni'ye Saygı) (2017)

Aşık Oluyorum Eyvah (İlhan Şeşen: Hediyem) (2018)

Çukur Benim (Ozan Doğulu & Kubilay Aka ile birlikte) (2019)

Sitem (Altın Düetler 2) (2019)

Destina (Hikayesi Var) (2020)