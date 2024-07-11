Ceyhun Damla, 'El Gibi' şarkısına yeniden hayat verdi

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'Saygılarımla', 'Rüya', 'Ağlar mıyım ağlamam', 'Yaralı', 'Kabul Et', 'Cumartesi' gibi cover çalışmalarıyla tanınan Ceyhun Damla, bu kez Sezen Aksu'nun 'El Gibi' şarkısına yeniden hayat verdi.

Söz ve müziği Sezen Aksu'ya ait olan şarkının düzenlemesi Sezgin Gezgin imzası taşıyor. Duygusal şarkının yönetmen koltuğunda ise Sedat Sakarya oturuyor. Ceyhun Damla'nın 'El Gibi' isimli teklisi 12 Temmuz'da tüm dijital platformlarda ve Poll Production YouTube kanalında yayında olacak.