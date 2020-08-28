Olay, gece saatlerinde Gaziosmanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Aşkın Acun'un kullandığı 34 PK 4913 plakalı otomobilin önünü kesen kimliği belirsiz kişiler, tabancalarda aracı kurşun yağmuruna tutup, olay yerinden kaçtı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, saldırıya uğrayan araç içerisinde bulunan Acun ile arkadaşı Mehmet Gem'in öldüğünü belirledi. Saldırıdan yaralı olarak kurtulan Salih Karaokay ise ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
ACİL SERVİS ÖNÜNDE AMBULANSTAKİ YARALIYA KURŞUN YAĞDIRILDI
Ambulansın, hastanenin acil girişine yanaşıp, yaralıyı indirmeye hazırlandığı sırada kimliği belirsiz kişi, ambulansa yaklaşıp, yaralı Karaokay'a tabancayla ateş açıp, kaçtı. Ambulans içinde ikinci kez uğradığı silahlı saldırıda kurşun yağmuruna tutulan Karaokay, olay yerinde hayatını kaybetti.
SAĞLIK PERSONELİ İLE ÇEVREDEKİLER BÜYÜK KORKU YAŞADI
Acil servis önünde ambulanstaki yaralıya düzenlenen silahlı saldırı sırasında sağlık personeli çevredekiler, panik ve korku içerisinde kaçıştı. Saldırganın kaçmasının ardından polise ihbarda bulunulurken, sağlık personeli de yaralıyı kontrol etti. Polis kaçan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Hastanenin giriş çıkışları kapatılırken, özel hareket ve çevik kuvvet polisi de hastane çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık personelinin yaptığı kontrolde ise yaralı olarak getirildiği ambulansta saldırıya uğrayan Karaokay'ın bu kez yaşamını yitirdiği belirlendi.
Olay yerinde ve ambulans içinde öldürülen 3 kişinin cesetleri, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
Polis olaydan sonra kaçan zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlatırken, ölen 3 kişinin ise saldırıdan önce sosyal medya üzerinden canlı yayın yapıp, müzik dinledikleri ortaya çıktı.
Polisin saldırılarla ilgili başlattığı çalışma kapsamında şüpheli 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi. Soruşturma sürdürülüyor.
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