Düvenci, birkaç gün önce "Hayat dengeli ve dengesiz duygulardan ibaret aslında" diyerek çocuklarına duyduğu özlemi, şu şekilde ifade etmişti:

Bir taraftan sevgilimle güzel zaman geçirmek, baş başa olmak ve yeni yerler keşfetmekten ve doyasıya uyumaktan keyif alırken bir yandan da elimiz telefonda, aklımız evde; Kız ne yapıyor, oğlan iyi mi?” diye düşünüp duruyoruz.