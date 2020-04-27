"SEVGİLİMLE DİZ DİZE OLMAK İYİ GELDİ"

Düşününce son 1,5 ayda bana iyi gelen şeylerin listesini yapmaya karar verdim. Mesela evde üretmek bana iyi geldi, kitap okumak iyi geldi, hiçbir şey yapmamak iyi geldi, kitaplığımı düzenlemek iyi geldi, sevgilimle göz göze, diz dize olmak iyi geldi.

Yeni fikirler üretmek iyi geldi, duygularımı farketmek iyi geldi, çocukları izlemek ve onlarla vakit geçirmek iyi geldi, sıkılmak iyi geldi, hayatı bambaşka duygularla yaşamak iyi geldi. Sen ne düşünüyorsun?