"KOLAY BİRİ OLDUĞUMU SÖYLEYEMEM"

Sevenlerine nostaljik bir yolculuk yaşatan Düvenci, hayattaki tek umudunun mutlu yaşamak olduğunu belirterek fotoğrafının altına şu notu düştü:

Değişiyorum, dönüşüyorum, büyüyorum... Kolay biri olduğumu söyleyemem, bazılarına sempatik bile gelmeyebilirim ama inandıklarımın peşinden gitmekten vazgeçmedim.

Uzun zaman en büyük meselem kendimi sevdirmek oldu ve bu beni yanılgılara sürükledi. Ama ne zaman farketmeye başladım o zaman hep gerçek sevginin, dürüstlüğün peşinden gittim.

Beni olduğum gibi sevenler kaldı hayatımda ya da dahil oldular. Şükrüm çok anlayacağın. Bugün değişik heyecanları, birbirinden farklı duyguları bir arada yaşıyorum.

Çok mutlu, çok endişeli, çok telaşlı, çok yorgun, çok umutlu ama bir o kadar da umutsuzum, hem kendim için hem dünyada yaşananlar için. Karmaşıklığın içinde hayatımı düzen içinde sevdiklerimle yaşamaya devam edebilmek ve mutlu olmak tek umudum.