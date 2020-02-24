Son olarak saçlarını kestiren oyuncu, yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu.

"BEN VE HALLERİM"

Düvenci, "Koşturmacanın içince uzun saça bakmak zordu diyerek şu ifadeleri kullandı:

Ben ve hallerim... Ve saçımı kestirdim. Koşturmanın içinde uzun saça bakmak zor geldi. Ben sevdim kendimi yeni halimde. Ve evet nefessiz çalıştığım doğrudur. Biliyorum takip ederken siz yoruluyorsunuz ve beni her gürdüğünüz yerde “bu enerji nerden?” diyorsunuz... Ama beni ağustos böceği gibi düşünün...