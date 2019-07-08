Çok güzel bir gün daha bitti dostlarla... Ali’ye geç de olsa arkadaşlarıyla doğum günü kutlaması yaptık yuvamızda. Ali görünce ağzı açık kaldı. Her gelene burayı gösterdi. Mutluluktan ne yapacağını bilemedi. Her şey evlatlar için. Tatilde olduğu için gelemeyen, aklı kalan tüm dostlara da burdan sevgiler. Hepiniz bizimleydiniz aslında. Maksat evlat yüzünde bir gülümseme yaratmak ve anılara güzel fotoğraflar, anılar bırakmak.