"SEN BENİM BAŞIMA GELEN EN GÜZEL MELODİSİN"
Melisa Nur ile anne-kız pozunu yayınlayan Düvenci, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:
Çok sözüm var sana dair… 'Neden!' diye isyan etmeye kalksam kelimelerin dünyanın etrafını defalarca turlar. Ama seni olduğun gibi yaşamaya dair sözlerime ömrüm de yetmez, dünyayı turlasan da binlerce kez tükenmez kelimelerim. Bana ben olmayı öğreten biriciğim, hayat amacımı bulduran ve en kıymetli anneliği yaşatan balköpüğüm... Hayatımızı yoktan var etme gücü ve şansı verdiğin için sana teşekkür ederim. Bugün bu kadar sevgi ve şefkatle sarmalanıyorsak bu sadece senin sayende... İyi ki doğdun, iyi ki beni seçtin annen olarak. Hayatın müzik, gücün müzik ve hayallerin müzik… Sen de benim başıma gelen en güzel melodisin. Melisa'm, dileğim; seni sen yapan tüm özelliklerinle kimseye muhtaç olmadan yaşayabilmen. Bunun için elimden geleni yapmaya devam edeceğim. Seni çok seviyorum benim canım kızım.
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