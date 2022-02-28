"YARINIMIZ İÇİN BİRİKTİRDİĞİMİZ PARAYI HARCIYORUZ"

Öte yandan 2015'te kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile evlenip oğlu Ali'yi kucağına alan Ceyda Düvenci kızının hastalığıyla ilgili şunları söylemişti:

Serebral Palsi'de, fizyolojik tedavi yaptığınız sürece çocuğu ileri götürebilirsiniz. Bir anne-baba olarak sürekli para kazanıp daha iyisini yapmak istiyorsunuz bu süreçte. Yarınımız için biriktirdiğimiz parayı oraya harcamak durumunda kalabiliyoruz ve oraya da gidiyor.