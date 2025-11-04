Ceyda Ateş'in timsah paniği

Ekim 2018'de Buğra Toplusoy'la evlenen Ceyda Ateş, eşiyle birlikte ABD'ye yerleşmişti. Oyuncu, zaman zaman sosyal medya hesabından ABD'deki yaşamına dair paylaşımlarda bulunuyor.

Ceyda Ateş'in son paylaşımı ise takipçilerini hem şaşırttı hem de endişelendirdi. Ateş'in, Miami'de yaşadıkları sitede timsah görülmesi, büyük panik yaşattı.

Ceyda Ateş, sosyal medya hesabından bulunduğu paylaşımda yaşadığı olayı; "Bizim sitede gezerken yakalamışlar. Şimdi doğal alanına geri bırakılacak. Gerçekten çok büyük bir timsahtı" sözleriyle anlattı.

Fotoğraflar: Instagram