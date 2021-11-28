'Çılgın Dersane', 'Hayat Bilgisi' ve 'Adını Feriha Koydum' gibi yapımlarla rol alan Ceyda Ateş'in kardeşi Uğurcan Ateş de bir dönem modellik yapan ablasının yolunda ilerliyor. Habertürk'ten Reşit Özet'in haberine göre; İş insanı Buğüra Toplusoy ile evlendikten sonra ABD'ye yerleşen Ceyda Ateş'in kardeşi Uğurcan Ateş de model olmaya karar verdi.