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Trabzon'da gece geç saatlerde bir kişinin tüfekle rastgele ateş açması sonucu olaya müdahale etmek isteyen polis memuru kolundan yaralandı. Çekiciyle kaçmaya çalışan şüpheli polis tarafından takip edilerek yakalandı.

Enis Yıldırım'ın haberine göre, Musa Ç. (40),dün gece saat 03.00 sıralarında Çömlekçi Mahallesi Liman Kavşağı'nda rastgele çevreye ateş etmeye başladı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine giden polis ekipleri şüpheliye müdahale etmeye çalıştı. Bu sırada Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği'nde görevli polis memuru Hasan Öztürk, şüphelinin açtığı ateş sonucu sağ kolundan yaralandı. Hastaneye kaldırılan ve ameliyata alınan yaralı polisin hayati tehlikesi bulunmadığı belirtildi.

'PSİKİYATRİ TEDAVİSİ GÖRÜYORUM'

İki iş yeri ve iki araca da av tüfeği fişeklerinin isabet ettiği olayın ardından Murat İ. yönetimindeki çekiciyle kaçan Musa Ç., polisin takibi sonucu yakalanıp gözaltına alındı. Musa Ç.'nin ifadesinde aracının Liman kavşağında bozulduğunu ve çekici çağırdığını belirterek, "Araç çekiciye yüklenirken tüfeğimi aracımdan aldım. Rüzgarın etkisiyle ateş ettim. Psikiyatri tedavisi görüyorum, ilaçlarımı son zamanlarda kullanmadım" dediği öğrenildi.

PSİKOLOJİK ENGELLİ RAPORU VARMIŞ

Polisin yaptığı araştırmada şüpheli Musa Ç.'nin yüzde 70 psikolojik engelli raporu olduğu, değişik hastanelerde psikolojik tedavi gördüğü, engelli kadrosundan çalıştığı iş yerinde de sürekli sıkıntı yaşadığı belirtildi. Eşinden ayrı olan Musa Ç.'nin 3 çocuğunun da devlet korumasında olduğu öğrenildi.

Kişilerin huzur ve sükununu bozma, tehdit, hakaret ve çocuğun cinsel istismarı suçlarından emniyette kaydı olduğu belirtilen Musa Ç. hakkında daha önce iki kez de uzaklaştırma tedbir kararı alındığı kaydedildi.