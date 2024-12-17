Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı ne zaman?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025 yılı için 1331 yeni personel alımı yapacağını duyurdu. Müjdeyi sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Murat Kurum, "Ailemizi yeni çalışma arkadaşlarımızla büyütüyoruz, geleceğe daha güçlü adımlarla ilerliyoruz" ifadelerini kullandı. Alımla birlikte bakanlığın çevre ve şehircilik projelerinde daha da güçlenmesi hedefleniyor. Adaylar, başvuru tarihleri ve şartlarını merakla beklerken, gözler kadro dağılımına çevrildi. Peki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı ne zaman? İşte detaylar...
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2025’te istihdam seferberliği kapsamında 1331 kişiyi kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Bakan Murat Kurum, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda “Daha güçlü bir gelecek için ailemizi genişletiyoruz” diyerek müjdeyi duyurdu. Yeni personel alımıyla, bakanlığın çevre ve şehircilik çalışmalarına hız kazandırılması hedefleniyor. Başvuru şartları, kadro dağılımı ve tarihleri adaylar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı hakkında güncel bilgiler...
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ÇEVRE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI 1331 PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, merkez ve taşra teşkilatına gelecek yıl için 611'i sözleşmeli, 720'si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1331 personel alınacak.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 1331 personel alımı 2025 yılında istihdam edilmek üzere yapılacak. Öte yandan, personel alımları KPSS puanına göre yapılacak ve sözleşmeli personel en geç şubat ayı sonunda göreve başlayacak.
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1331 PERSONEL ALIMI 2025 BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI LİSTESİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez ve taşrada çalışacak bin 331 personel alım talebi Cumhurbaşkanlığınca onaylandı. Bakanlık bünyesinde; 500 çevre ve şehircilik uzman yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur alınacak.
Böylece Bakanlık bünyesinde 2025 yılı için 611’i sözleşmeli, 720’si de kadrolu memur olmak üzere toplam 1.331 personel alımı gerçekleştirilecek. İklim Değişikliği Başkanlığı’nda ise kariyer meslek grubundan 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı memur istihdam edilecek. Öte yandan farklı unvanlarda 200 engelli memur da kadroya alınacak.
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- 500 çevre şehircilik uzmanı yardımcısı, milli emlak denetmen yardımcısı, milli emlak uzman yardımcısı, coğrafi bilgi sistemleri uzman yardımcısı ve memur,
- 200 engelli memur,
- 99 teknik (mühendis ve mimar),
- 383 idari personel,
- 20 iklim değişikliği uzman yardımcısı,
- Kentsel Dönüşüm Başkanlığı 84 sözleşmeli personel,
- Ayrıca Türkiye İş Kurumu İşgücü Uyum Projesi kapsamında 1500 kişi istihdam edilecek.