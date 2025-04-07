"Çevre Tırı", Samsun'da öğrencilerle buluştu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla "Çevre için yollardayız, gençlerin yanındayız" sloganıyla il il gezen "Çevre Tırı"nın durağı Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) oldu.

Türkiye Çevre Ajansı tarafından düzenlenen "Yeşil Kampüs Festivali" kapsamında "Çevre Tırı", OMU öğrencileriyle buluştu. Sıfır atık, geri dönüşüm, depozito yönetim sistemi, deniz ekosisteminin önemi, Mapa Şamandıra Sistemi ve çevrenin korunması ile sürdürülebilir gelecek temalarını öğrencilere anlatan eğlendirici ve öğretici içerikler barındıran "Çevre Tırı" öğrencilerin dikkatini çekti.

REKLAM advertisement1

REKLAM

Kurupelit Kampüsü Yaşam Merkezi önünde kurulan stantlarda, geri dönüşüm cam atölyesinde ustası tarafından atık camlardan yapılan hediyelik eşyalar, öğrencilerin isteğine göre bireyselleştirilerek ücretsiz dağıtıldı.

Hediye çarkı, sanal gerçeklik ve değiş tokuş standına gelen öğrenciler hem çevre bilinci kazandı hem de güzel vakit geçirdi.

Etkinliklere katılan OMÜ Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Diyaliz Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Köse, çevre bilincini kazanmak için güzel bir etkinlik olduğunu söyledi. Köse, "Çevre Tırı ve festival, çevreye olan bilincimizin artmasına neden oldu. Bilgi yarışmasına katıldık. Orada zararlı atıklar hakkında bilgi edindik. Birçok arkadaş çeşitli aktiviteler sayesinde çevre konusunda daha bilinçli hale geldi. Bu etkinliklerin toplumu bilinçlendirecek çok iyi aktiviteler olduğunu düşünüyorum. Yöresel oyunlar da sosyalleşmemizi sağladı" ifadelerini kullandı.

OMÜ Çevre Topluluğu Başkanı Berfin Sever ise şunları kaydetti: "Festival alanında değiş-tokuş biriminde görev alıyorum. Öğrenciler, diğer öğrencilerin kullanabileceği bir materyali bize getiriyor biz de onların kullanabileceği başka bir materyal ile değiştiriyoruz. Bu şekilde geri dönüşüm ve sürdürülebilirliğe dikkat çekmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda Çevre Tırı da alanımızda bulunuyor. Böyle bir uygulama kampüsümüze geldiği için de şanslıyız."