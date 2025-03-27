Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 210 personel alımı başvuru ekranı, şartları, yarışma sınavı tarihleri
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Yayımlanan ilana göre başvurular e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Başvurusu kabul edilen adaylar yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yarışma sınavına katılacak. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 210 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte 2025 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, şartları, yazılı ve sözlü sınav tarihleri…
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı yapacak. Yayımlanan ilanla birlikte başvuru tarihleri, şartları ve yarışma sınavı tarihleri belli oldu. İlana göre 26 Mart’ta başlayan başvuru süreci, 9 Nisan’da sona erecek. Başvurular e-Devlet veya Kariyer Kapısı üzerinden gerçekleştirilecek. Peki, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı 210 personel alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler? İşte, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personel alımı başvuru ekranı, şartları, yazılı ve sözlü sınav tarihleri……
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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI YAYIMLANDI
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere 210 Milli Emlak Uzman Yardımcısı alımı ilanı yayımladı.
İlanda şu ifadelere yer verildi
‘’Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı taşra teşkilatı kadrolarında istihdam edilmek üzere “Milli Emlak Uzmanlığı Yönetmeliği” hükümleri çerçevesinde mesleğe özel yarışma sınavı ile; 210 (ikiyüzon) adet Milli Emlak Uzman Yardımcısı alınacaktır. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamada yapılacaktır.’’
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ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ 2025
Milli Emlak Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı başvurular, 26 Mart 2025 Çarşamba günü başladı ve 09 Nisan 2025 Çarşamba günü saat 23.59’da sona erecek.
Adaylar, başvurularını e-Devlet üzerinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden yapabilecek.
Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
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YARIŞMA SINAVINA KATILMA ŞARTLARI
1. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,
2. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile ilgili fakültelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümü veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak,
3. Son başvuru tarihi itibarıyla, geçerlik süresi dolmamış KPSS P48 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
4. Yarışma sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak, gerekir. (01.01.1990 ve sonrasında doğmuş olanlar.)
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YAZILI SINAV TARİHİ
Yazılı sınav 18 Mayıs 2025 Pazar günü 10:15-12:15 saatleri arasında Ankara’da tek oturumda yapılacak. Saat 10.00’dan sonra hiçbir aday sınav binasına alınmayacak.
Sınav süresi 120 dakikadır, talebi uygun görülen engelli adaylar için ek süre verilecek.
Sınav giriş belgesine ilişkin bilgiler Bakanlığın internet sayfasında duyurulacak olup, Kariyer Kapısı Platformunda ayrıca ilan edilecek.
Sınav; soru kitapçığı A-B ve cevap anahtarı A-B-C-D-E seçenekli olmak üzere test usulünde yapılacak olup sınavda her soru 5 seçenekli olacak ve her bir sorunun sadece bir doğru cevabı olacak. Toplam 80 soru bulunacak.
Yazılı sınavda başarılı olanlar arasından, en yüksek puandan başlanarak belirtilen kadro veya pozisyonun 4 katına kadar aday sözlü sınava çağrılacak. Çağrılacak olan son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı da sözlü sınava alınacak.
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SÖZLÜ SINAV
Sözlü sınav aşamasında adaylar;
Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,
Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
Genel yetenek ve genel kültürü,
Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, yönlerinden değerlendirilerek, ayrı ayrı puan verilmek suretiyle sözlü sınav gerçekleştirilir.
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UZMAN YARDIMCILIĞINA ATAMA
1. Yarışma sınavını asil olarak kazananlar, ibraz edecekleri belgelerle birlikte yazılı olarak idarelere yapacakları başvuru üzerine durumlarına uygun milli emlak uzman yardımcısı kadro veya pozisyonlarına idarelerce atanırlar.
2. Süresi içinde geçerli bir mazereti olmadığı halde müracaat etmeyenlerin atama işlemi yapılmaz.
3. Sınavda başarılı olup göreve başlamayanlardan veya ataması yapılıp da herhangi bir sebeple görevden ayrılanlardan boşalan kadro veya pozisyonlara, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç 2 yıl içinde yarışma sınavı başarı sırası dikkate alınarak yedek listeden atama yapılabilir.