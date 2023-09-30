Çevre dostu 'Hobbit' evi inşa ettiler
Slovakya'da yaşayan Istvan ve Silvia Szabo'nun, doğal ve atık malzemelerden inşa ettiği 'Hobbit' evler, çevre dostu evler inşa edilmesini teşvik ediyor
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Slovakya'nın Kosice kentinden bulunan ve Istvan ve Silvia Szabo tarafından yönetilen Ekocentrum Sosna, yerel, doğal ve atık malzemelerden 'Hobbit' evi inşa etti.
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Proje, mevcut kaynaklardan çevre dostu evler inşa edilmesini teşvik ediyor.
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Kil ile kaplı olan ev, ısıyı biriktirerek evde kullanılan enerji kaynaklarını minimuma indirmeyi hedefliyor.
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Slovakya'daki iklim koşullarına uyarlanan çevre dostu ev, bu tür evleri özellikle sosyo-ekonomik statüsü yüksek olmayan grupların arasında yaygınlaşmayı amaçlıyor.
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İşte evden kareler...
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