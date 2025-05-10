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        Haberler Yaşam Ceviz bahçesinde 2 bin yıllık taşlar bulundu

        Ceviz bahçesinde 2 bin yıllık taşlar bulundu

        İzmir'in Tire ilçesindeki bir ceviz bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları tespit edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 09:24 Güncelleme: 10.05.2025 - 09:24
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        Toprağını işlerken buldu... 2 bin yıllık!
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        İzmir'in Tire ilçesindeki bir ceviz bahçesinde Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları bulundu.

        Topalak Mahallesi'ndeki ceviz bahçesinde toprağını işleyen Yalçın Avcu, çalışma sırasında iş makinesinin ucuna beyaz renkli taşların takıldığını fark etti.

        Çalışmayı durduran Avcu, durumu Tire Müze Müdürlüğü'ne bildirdi.

        Üzerindeki motif ve figürlerin bulunduğu taşları inceleyen müze görevlileri, buluntuların Roma dönemine ait 2 bin yıllık mezar taşları olduğunu değerlendirdi.

        Mezar taşları, Müze Müdürlüğü'ne götürüldü.

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        #Roma dönemine ait mezar taşları
        #İzmir
        #Tire
        #haberler
        #ceviz bahçesi
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