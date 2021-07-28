Festival yolculuğu devam ediyor
Faysal Soysal'ın 6'ncı Bremen Film Festivali'nden 'En İyi Edebiyat Filmi' ödülünü alan ikinci uzun metrajı 'Ceviz Ağacı', Almanya'daki festival yolculuğuna 25'incisi düzenlenen Nürnberg Türkiye - Almanya Film Festivali'nin kapanış filmi olarak devam etti. Yönetmen ve senarist Faysal Soysal'ın oyuncu kadrosunda Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip, Ali Mert Yavuzcan, Şebnem Dilligil ve Rıza Akın’ın yer aldığı ikinci uzun metrajı 'Ceviz Ağacı', festivallere katılmaya devam ediyor
Pandemi koşulları nedeniyle henüz vizyona girmeyen 'Ceviz Ağacı'nın yurt dışındaki gösterimleri ise yoğun ilgiyle karşılanmaya devam ediyor. Son olarak geçtiğimiz günlerde 25'inci Nürnberg Türkiye - Almanya Film Festivali’nde kapanış filmi olarak yer alan Ceviz Ağacı’nın gösterimine çok sayıda sinemasever ilgi gösterdi. Filmin gösteriminden sonra yönetmeni Faysal Soysal ve başrolü Serdar Orçin seyircilerin sorularını cevapladı.
Yönetmenin 'Üç Yol' filmine 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü ve 2018'de ' Ceviz Ağacı'na 'En İyi Pitching' ödülünü veren 13'üncü Prishtina Uluslararası Film Festivali'nde filmi yarışma bölümüne seçti. Bu yıl, 24- 29 Ağustos arasında düzenlenecek olan festivalde 'Ceviz Ağacı', film ekibinin de katılımıyla Balkan prömiyerini gerçekleştirecek.
Darbe sonrası travmalara ve kadın cinayetlerine getirdiği özgün bakış açısıyla farklı siyasi, ahlaki ve felsefi bakış açıları sunan 'Ceviz Ağacı'nın pandemi şartları doğrultusunda sonbaharda vizyon şansı bulması bekleniyor.
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