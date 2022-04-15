ÇEV Sanat'tan AKM'de dev konser

ÇEV Sanat, 23 Mayıs’ta AKM’de uluslararası başarılara sahip ve dünya sahnelerinde ülkemizi temsil eden genç müzisyenlerin sahne alacağı dev bir konser gerçekleştiriyor.

ÇEV Sanat’ın yurtdışında ülkemizi başarıyla temsil eden genç müzisyenlerinin performanslarını sergileyeceği 23 Mayıs akşamı AKM’de gerçekleşecek konserde Haldun Dormen onur konuğu olarak açılış konuşmasını yapacak. Projenin daimi gönüllüsü değerli sanatçı Halit Ergenç de gecede yer alarak genç müzisyenlere destek verecek.

Dünyanın yeni nesilde en önemli 30 genç klasik müzisyeninden biri olarak gösterilen Türk çello sanatçısı Jamal Aliyev’in solist olarak sahne alacağı konserde Aliyev Türk enstrümanları ve çello ile doğu ve batı kültürlerini buluşturduğu yeni albümü ‘Illusion’ un ilk seslendirişini gerçekleştirecek.

ÇEV Sanat Başkanı Berrin Yoleri’nin organize ettiği ve ünlü orkestra şefi İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde ÇEV Sanat’ın genç müzisyenlerinden kemanda Deniz Erten İspir, Ezgi Su Apaydın, Deniz Şensoy, Doğa Altınok, Duru Önhon ve Defne Güngör perküsyonda Elman Mecid, piyanoda Damla Ece Karataş ve Fikret Uçar, violada ise İklim Özenli ‘Olten Flarmoni Orkestrası’ eşliğinde performanslarını sergileyecekler.

Jamal Aliyev

23 Mayıs Pazartesi akşamı AKM’de yapılacak ÇEV Sanat Konserinin biletleri satışa çıktı. Biletlere ÇEV Sanat’tan (Whatsapp Hattı: 0536 077 05 05) veya www.biletinial.com dan ulaşabilirsiniz. İş dünyası ve cemiyet hayatının destek verdiği konserin biletlerinden elde edilen gelir ile genç müzisyenlerin eğitimlerine katkı sağlanacak.