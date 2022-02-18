CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final eşleşmeleri belli oldu! CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final'de Fenerbahçe ve Vakıfbank'ın rakipleri

Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final takımlarının belirleneceği kura çekimini gerçekleştirdi. Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Genel Merkezi'nde gerçekleşen kuranın ardından Fenerbahçe Opet ve VakıfBank'ın Çeyrek Final rakipleri açıklandı. İşte (CEV) Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final kura sonuçları ile Fenerbahçe Opet ve Vakıfbank'ın rakipleri...

CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL EŞLEŞMELERİ

Avrupa voleybolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final kuraları çekildi.

Lüksemburg'daki Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Genel Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimine, kadınlarda mücadele eden VakıfBank ve Fenerbahçe Opet de katıldı.

Fenerbahçe Opet, Rusya'nın Lokomotiv Kaliningrad; VakıfBank ise Polonya'nın Developres Rzeszow takımı ile eşleşti.

Organizasyonun yarı finalinde, VakıfBank-Developres Rzeszow eşleşmesinin kazananı, Fenerbahçe Opet-Lokomotiv Kaliningrad eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

FENERBAHÇE VE VAKIFBANK'IN CEV ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL RAKİPLERİ

Çeyrek final karşılaşmaları, 8-17 Mart tarihlerinde çift maç eleme usulüne göre oynanacak.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final eşleşmeleri şu şekilde oluştu:

Dinamo-Ak Bars Kazan (Rusya) - Dinamo Moskova (Rusya)

Vero Volley Monza (İtalya) - A.Carraro Imoco Conegliano (İtalya)

Developres Rzeszow (Polonya) - VakıfBank

Lokomotiv Kaliningrad (Rusya) - Fenerbahçe Opet​​​​​​​