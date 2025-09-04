Çetin Altay - Metin Altay kardeşler, Bebek'te

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çetin Altay, kardeşi Metin Altay ile Bebek'te objektiflere yansıdı. İkili, samimi halleriyle dikkat çekerken, Çetin Altay'ın rol aldığı 'Oflu Hoca 5' filminin çekimlerinin tamamlandığını ve yakında vizyona gireceğini söyledi. Altay, farklı bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacaklarını ve çekimlerin çok keyifli geçtiğini ifade etti.

Çetin Altay ve kardeşi Metin Altay

Çetin Altay ayrıca çekimlerin devam ettiğini ve yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başladığını söyledi. Sohbet sırasında kardeşler arasındaki çocukluk anıları da gündeme geldi. Metin Altay, ağabeyi Çetin'in küçükken bisikletini kendisiyle paylaşmadığını dile getirdi.