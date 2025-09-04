Habertürk
        Çetin Altay - Metin Altay kardeşler, Bebek'te - Magazin haberleri

        Çetin Altay - Metin Altay kardeşler, Bebek'te

        Çetin Altay, kendisinin izinden giderek oyuncu olan kardeşi Metin Altay ile Bebek'te görüntülendi. Metin Altay, ağabeyi Çetin Altay ile çocukluk yıllarını yâd etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2025 - 09:06 Güncelleme: 04.09.2025 - 09:06
        Altay kardeşler Bebek'te
        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Çetin Altay, kardeşi Metin Altay ile Bebek'te objektiflere yansıdı. İkili, samimi halleriyle dikkat çekerken, Çetin Altay'ın rol aldığı 'Oflu Hoca 5' filminin çekimlerinin tamamlandığını ve yakında vizyona gireceğini söyledi. Altay, farklı bir hikâyeyle izleyici karşısına çıkacaklarını ve çekimlerin çok keyifli geçtiğini ifade etti.

        Çetin Altay ve kardeşi Metin Altay
        Çetin Altay ve kardeşi Metin Altay

        Çetin Altay ayrıca çekimlerin devam ettiğini ve yeni bir dizi projesi için hazırlıklara başladığını söyledi. Sohbet sırasında kardeşler arasındaki çocukluk anıları da gündeme geldi. Metin Altay, ağabeyi Çetin'in küçükken bisikletini kendisiyle paylaşmadığını dile getirdi.

        #Çetin Altay
        #Metin Altay

