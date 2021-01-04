Çetin Ceviz 2 filmi oyuncuları kimler? Çetin Ceviz 2 filmi konusu nedir? Soruları sinemaseverler tarafından merak konusu oldu. İşte Çetin Ceviz filminin devam filmi olan Çetin Ceviz 2 ile ilgili merak edilenler haberimizde...
ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİ OYUNCULARI
Fırat Tanış (Tahsin),Ayça Erturan( Hatice),Ayhan Taş (Muhtar ),Beyti Engin (Necip),Gürsu Gür (Fazıl),Özgün Aydın (Ürkek),Zeynep Kankonde (Ümüş),Sabahattin Yakut( Kudret),Hilmi Özçelik (Hoca-İmam),İlay Erkök (Ayşen),Deniz Özerman (İmsak),Banu Fotocan (Dürdane),Ozan Uygun( Caner)
ÇETİN CEVİZ 2 FİLMİ KONUSU NEDİR?
Herkes tarafından uğursuz olarak görülen Hatice sonunda aradığı aşkı bulmuş ve Tahsin ile evlenmiştir. Düğün geceleri Tahsin’in babasının vefat haberi ile yeni evli çiftimiz apar topar köyün yolunu tutar. Babasının mirasının açıklanması ise herkesin ikinci bir şok yaşamasına sebep olur çünkü babası tüm mirasını Tahsin’e bırakmıştır. Tahsin’in kardeşleri ve köylülerle açık olan arası bu haberden sonra iyice bozulur. Yalnız ortada kimsenin bilmediği bir gömü vardır ve kardeşler bu gömüyü bulmak için kolları sıvarlar. Tahsin ve Hatice ise tüm yaşadıklarından sonra kendilerine kalan mirası sürpriz bir şekilde değerlendirmeye karar verirler.
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