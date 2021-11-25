Çetin Altay'ın acı günü!

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Pek çok dizide rol alan ve beyazperdede canlandırdığı 'Oflu Hoca' karakteriyle tanınan Çetin Altay, annesinin acısıyla sarsıldı. Ünlü oyuncu, annesi Sadiye Altay'ın vefatını sosyal medya hesabından duyurdu.

Annesi Sadiye Altay'ın bir fotoğrafını paylaşan ünlü oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Çok üzgünüm Annem… Çok üzgünüm yoksun artık ve bir daha olmayacağını bilmek o kadar acıtıyor ki canımı… Çok başka bir duyguymuş artık bir daha olmayacağına alışmaya çalışmak ve bir daha istesem de tartışamayacağımızı bilmek en çok da bu dokundu bana! Meğer o çok darlandığımı zannettiğim tartışmalar ne güzelmiş de kıymetini bilememişim cehaletimden… Öyleymiş gerçekten şimdi anladım ama çok geç tabi… Seni bilerek hiç üzmedim ama bilmeyerek, istemeyerek üzdüğüm her an için çok özür dilerim. Yattığın yer nur dolsun mekanın cennet olsun. Allah gani gani rahmet eylesin… Hayatın en gerçeği olan ölüm bizi şimdilik ayırdı ANNEM ama şimdilik… Seni çok seviyorum. ANNEM gerçekten çok canım yandı… Çok'

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Sadiye Altay, bugün son yolculuğuna uğurlanacak. Oyuncu, "Sevgili annemiz Sadiye Altay hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi, 25 Kasım Perşembe günü kaldırılacaktır. Başımız sağ olsun." mesajını paylaştı.