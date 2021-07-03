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Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 2017'de Gamze Kaçmaz ile nikah masasına oturan ve Mila adına bir kızı olan Çetin Altay, 10 yılı aşkın bir süredir yaşadığı Cihangir'i terk etti. Bahçeşehir'e taşınan Altay, geçtiğimiz gün eski semtinde görüntülendi.

Gazetecilerle sohbet eden 44 yaşındaki oyuncu, "Buna rağmen Cihangir'den kopamıyorum... İşimle alakalı... Meslektaşlarım, dostlarım, arkadaşlarım burada... Arada da olsa uğramadan yapamıyorum, alışkanlık olmuş" ifadelerini kullandı.