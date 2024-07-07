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        Haberler Gündem 3. Sayfa Çeşme açıklarındaki adada mahsur kalan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı | Son dakika haberleri

        Çeşme açıklarındaki adada mahsur kalan 24 düzensiz göçmen kurtarıldı

        İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarındaki adada mahsur kalan 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 23:12 Güncelleme: 07.07.2024 - 23:12
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        Adada mahsur kalan kaçak göçmenler kurtarıldı
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        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaada'da bir grup düzensiz göçmenin olduğu ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Dalış Timi (DEGAK-06) sevk edildi.

        Ekiplerce kurtarılan 10'u çocuk 24 düzensiz göçmen limana getirildi.

        Göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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