Cerrahi maske tuval oldu

26 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ressam Funda İyce Tuncel’in başlattığı, "Maskeye Resim" projesi kapsamında, tuval olarak kullanılan cerrahi maskeler sanat eserine dönüşüyor.
Tuncel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle herkesin yaşam biçiminin değiştiğini, ilk başlarda bu durumun kendisini zorladığını söyledi. Ressam Tuncel, "Atölyeye gidememek, virüsün oluşturduğu psikolojik durumu kabullenememek ile başlayan sürecin sonunda, 'Ne olursa olsun üretmeliyim' kararını verdim. Atölyeye gidemiyorsam evi küçük bir atölyeye haline dönüştürürüm dedim." dedi.
Kovid-19 salgını konusunda sanatsal anlamda ne yapabileceğini düşündüğünü anlatan Tuncel, "Sanatçı aynı zamanda tarihe tanıklık eden, eserleriyle tarihe not düşen insandır. Sanatçının olup bitene karşı kayıtsız kalması asla düşünülemez. Bugünler elbette sona erecek. Ancak yaşanılan günlerin tanıklığına da ihtiyaç var. Her alan, her meslek kendince tarihe not düşecek. Bugünlerin hatırlanması için bir şeyler üretecek" diye konuştu.
Tuncel, bu amaçla salgın sırasında kullanımı zorunlu hale gelen cerrahi maskeleri tuvale dönüştürmeye karar verdiğini ve ilk olarak maskenin otoportresini çalıştığını belirtti.
Çalışmasından diğer ressam arkadaşlarına da bahsettiğini anlatan Tuncel, onların da desteğiyle "Maskeye Resim" adını verdikleri bir proje başlattıklarını ifade etti. Tuncel, "Önerime çok sıcak yaklaşan bir grup ressam arkadaşımla çalışmalara başladık. Ressamlar maskelerini boyayarak, maskelerini tuval olarak kullanarak birer sanat eseri oluşturuyorlar. Pandemi günleri sona erdiğinde bu eserleri toplu olarak sergileyeceğiz" ifadelerini kullandı.
'SANAT BUGÜNLERDE BİZE MORAL VE MOTİVASYON SAĞLAYACAK'
Zor günlerde yaşama sevincinin önemine dikkati çeken Tuncel, "Elbette bu zor günler gelip geçecek. Hayata sımsıkı sarılmalıyız. Alacağımız her önlemin, hayatımız ve sevdiklerimiz için büyük önemi ortada. Sanat bugünlerde bize moral ve motivasyon sağlayacak. Herkesin elindeki her malzemeyi kullanarak üretebileceği bir süreci yaşıyoruz.Umudumuzu hiç kaybetmeden, morallerimizi hep yüksek tutarak sanatın herhangi bir dalını da mutlaka günlük hayatımızın bir parçası haline getirmeliyiz. Çocuklarımızla, evden zorunlu olarak dışarıya çıkamayan büyüklerimizle güzel çalışmalara imza atalım. Yarın her şey sona erdiğinde, bugünlerin anıları, emin olun yaptığımız her çalışmayla daha da anlamlı hale gelecektir" sözlerine yer verdi.
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