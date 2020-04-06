06 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Sovyetler Birliği döneminde 26 Nisan 1986 yılında Ukrayna’daki Çernobil kentinde bulunan nükleer santralde meydana gelen patlamanın tüm dünyada etkileri hala devam ediyor.
Radyasyon bulunması nedeniyle girilmeyen bölgede 2 gün önce orman yangını başladı. Ukrayna Acil Durumlar Bakanlığı’na bağlı ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Bakanlık açıklamasında yangına AN-32P uçağı ve Mİ-8 helikopterinin yanı sıra 80 itfaiye aracı ve 140 personel ile şu ana kadar 140 ton su kullanılarak müdahale edildiği belirtildi. Yangın nedeniyle bölgede şu ana kadar 20 hektarlık ormanlık alan kül oldu.
RADYASYON SEVİYESİ HIZLA ARTIYOR
Çernobil kentinde hala nükleer santral faciasının izleri görülürken bölgede radyasyon seviyesi normalin çok üstünde seyrediyor. Çıkan yangın nedeniyle bölgede yapılan son ölçümlerde bu seviyenin daha da aşıldığı duyuruldu.
Uzmanlar tarafından yapılan ölçümlerde Çernobil kentinde radyasyonun normalin 16 buçuk kat üzerinde seyrettiği belirtildi. Korona virüsünün yayılmaya devam ettiği Ukrayna’da Kiev yönetimi bir taraftan salgın ile mücadele ederken bir taraftan da yangın nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.
Yangının hala devam etmesi nedeniyle radyasyon seviyesinin daha da artabileceği, Ukrayna ve komşu ülkelerde yeni bir radyasyon yayılımı riski bulunabileceği konusunda uyarılar yapıldı.
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