Cevizin uzun süre tunç havanla dövülmesiyle yapılmaktadır. Meze olarak yenen bu meşhur kolay yapılan Çerkez tavuğunu yedikten sonra sürekli yapmak isteyeceksiniz. Peki Çerkez tavuğu nasıl yapılır? Çerkez tavuğu malzemeleri nelerdir? İşte Çerkez Tavuğu tarifi...
ÇERKEZ TAVUĞU MALZEMELERİ
- 1 adet bütün tavuk
- 1 adet orta boy kuru soğan
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1/2 tatlı kaşığı tane karabiber
- 5 su bardağı su
Cevizli harcı için:
- 300 gram ceviz
- 3 diş sarımsak
- 4 dilim bayat ekmek içi
- 1,5 su bardağı tavuk suyu
- 1 çay kaşığı tuz
- 1/2 tatlı kaşığı toz kişniş
Üzeri için (dilerseniz):
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
- ÇERKEZ TAVUĞU YAPILIŞI
- Tavuğu temizleyip bol suyla yıkayın, derin bir tencereye yerleştirin.
- Tane karabiber, limon suyu, orta kuru soğan ve içme suyunu ekleyin.
- Berrak bir su elde etmek için çıkan köpükleri kevgirle alın.
- Yumuşamış tavuk tavukları geniş bir tabağa alın.
- Deri ve kemiklerinden ayırdığınız tavukları ince ince ditin.
- Macun formuna getirmek istediğiniz tavukları robottan geçirebilirsiniz.
- Ceviz harcını yapmak için; kıymış olduğunuz sarımsakları, cevizlerle beraber havanda dövün.
- Bayatlayan ekmek içlerini tavuk suyuyla yumuşatıp cevizli karışıma ekleyin. Tüm malzemeye koyu bir boza kıvamına getirin.
- Tel olarak ditilmiş tavuk etiyle cevizli karışıma ekleyin.
- Sos olarak hazırladığınız kırmızı biber ve zeytinyağını karıştırıp üzerinde gezdirin.
Afiyet olsun...
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