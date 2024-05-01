Çeribaşıdan Kakava'ya davullu zurnalı davet

Ocak, her yıl olduğu gibi bu yıl da Kakava'ya yoğun katılım olacağını söyledi.

Herkesi Kakava'ya davet ettiklerini ifade eden Ocak, "Buradan seslenmek istiyorum. Sayın çok değerli Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarım Kakava Şenlikleri'ne Türkiye çeribaşısı olarak sizleri davet ediyorum. Muhakkak Edirne'ye bekliyoruz" dedi.