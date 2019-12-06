Bülent Aydemir baydemir@haberturk.com

20 yaşında, gelecek vaat eden pırıl pırıl bir genç kızın hayatının söndürülmesi, tüm Türkiye'yi hüzne boğarken, katile de büyük öfke vardı. Ordu Emniyet mensupları, Ordu esnafı ve Türk halkı, kendi evlatları öldürülmüş gibi acıyı yüreklerinde hissetti.

Katilin soğukkanlılığını, cinayeti nasıl işlediğini ve ifadelerini duyduğumda yüreğim kanadı. Ancak bunun gibi olayların yaşanmaması için hepimizin üzerine düşen sorumluluklar ve çıkaracağımız dersler var. Bu yüzden bazı detaylar aktaracağım...

KATİLİN GEÇMİŞİ

Katil zanlısı Özgür Arduç, 2005 yılında işlediği kasten öldürmeye teşebbüs, hırsızlık gibi suçlardan 23 yıl hapis cezasına çarptırılmış. 15 Ağustos 2005'ten itibaren kapalı cezaevinde kalan Arduç, 23 Şubat 2018'de Rize Kapalı Cezaevi'nden açık cezaevine naklediliyor. Ancak açık cezaevine teslim olmayıp firar ediyor ve Ordu'ya geliyor. Bir gün sonra yakalanıp Ordu Kapalı Cezaevi'ne konulan Arduç, 28 Ekim 2019'da bu kez Ordu Açık Cezaevi'ne alınıyor. 1 Aralık'ta ise cezaevinden firar ederek bu cinayeti işliyor. Açık cezaevinden firar ettiği gün Arduç hakkında yakalama kararı çıkarılıyor ancak saklandığı için yakalanması mümkün olmuyor.

POLİS KURYEDEN YARARLANDI

Polis, Ceren Özdemir'in katiline feyk bir kişiyle ulaştı. Olayı aydınlatmak için görgü tanıklarının ifadelerine başvuran polis, cinayetten önce apartmana yemek getiren bir motosikletli kuryeyi gözaltına aldı. Kuryenin gözaltına alınması üzerine sosyal medyada ve internet medyasında katilin yakalandığı bilgisi dolaşmaya başladı. Emniyet, katile daha kolay ulaşabilmek adına bu feyk bilgiyi yalanlamadı.

Polisin, katili 24 saat gibi bir süre yakalaması, eldeki bilgilerin kısıtlı olması göz önünde bulundurulduğunda büyük bir başarı. Uzun yıllar cezaevinde kalan, Ordu'da hiçbir irtibatı ve bağlantısı olmayan Arduç'un, yakalanması için polis ve kent halkı seferber oldu. Bu aşamada polisin yürüttüğü sokak çalışması, teknik analize dönüştürüldü. Tabii ilk olarak yakalama kararı bulunan firari isim olup olmadığına bakıldı.

UYUŞTURUCU YOK

Yakalandığında üzerinden bir lira dahi çıkmayan katil, tabanca bulmaya çalışıyor ancak bunu başaramayınca bir hırdavatçıdan cinayeti işlediği bıçağı çalıyor. Cinayeti işlediğinde uyuşturucunun etkisinde olmadığı tespit edilen Arduç, olaydan bir gün önce geceyi geçirdiği inşaatta bali çektiğini anlatıyor. Arduç'un cinayeti işlediği günün sabahı inşaattan ayrıldıktan sonra üzerine giydiği pantolon, kazak ve montu da çaldığı belirleniyor. Cinayeti işlediği bıçak ve üzerindeki kıyafetleri de çalan Arduç'la ilgili polise tek bir hırsızlık ihbarı dahi gelmemiş.

BİRÇOK KİŞİYİ TAKİP ETMİŞ

Polise verdiği ifadede, öldürmek amacıyla birçok kişiyi takip ettiğini ancak bunların kalabalığa karıştıklarını anlatan Arduç, Ceren Özdemir'i görüp takip etmesini, "Kıza baktım zayıftı. Gözüme kestirip peşine takıldım. Bir kafeye girse takip etmeyi bırakacaktım, kurtulacaktı. Parasını alıp öldürmek istiyordum" diye anlattı. İfadesinde araç kullanan bir sürücüyü öldürüp aracını çalmayı da düşündüğünü anlatan Arduç'un soğukkanlı ifadeler kullanması dikkat çekti. Polis, eline silah geçirmesi durumunda Arduç'un çok daha fazla kişiye zarar verebilme potansiyeli taşıdığına dikkat çekiyor.

KAN DONDURAN İFADELER

Ceren Özdemir'i apartmanın girişinde öldüren Arduç, kan donduran ifadeler kullandı. Polisin, "Üzülüyor musun?" sorusuna "Üzülmüyorum, nasıl öldürdüm diye havaya giriyorum" yanıtını verdi. Adeta bir suç makinesine dönüşen Arduç'un cezai ehliyetinin bulunup bulunmadığına uzmanlar ve onu yargılayacak mahkeme heyeti karar verecek. Ancak zanlının poliste verdiği ifadeler gerçekten dehşet uyandırıcıydı.

İNSANLIĞIN ÖLDÜĞÜ ANLAR

Gencecik ve hayat dolu, geleceği parlak bir genç kızın, vahşi bir cinayete kurban gitmesi Türkiye'yi ağlattı. Ordu halkı ve Emniyeti katili bulmak için tek yürek oldu. Kendi evlatlarını kaybetmiş gibi üzüldüler ancak katili de kısa sürede yakaladılar.

Ceren Özdemir'in ailesini, Ordu halkını ve Emniyetini üzen bir başka konu ise insanlıktan nasibini almamış birkaç kendini bilmezin sosyal medyadan yaptığı yorumlar olmuş. Örneğin, "Böyle giyinirsen çok yaşamazsın, ölürsün" diye mesaj atan biri anında gözaltına alınıp, hakkında işlem yapılmış. Emniyetin tespit ettiği bu ve benzeri paylaşım yapanlar da savcılığa bildirilmiş ve haklarında yasal tahkikat başlatılmış.

Bu olay nedeniyle tanıdığım bazı isimlerle konuştum. Ordu halkı çok üzgün ama aynı zamanda vakar içinde. Gece yarısı dükkanlarını açıp kamera kayıtlarını polise göstererek katilin yakalanmasına katkı sağlayan esnaf, suç ve suçluya karşı devlet-vatandaş dayanışması adına örnek bir tutum sergiledi.

Keşke olmasaydı... Benzerleri olmasın diye bu olaydan çıkarılacak çok ders var. Emniyet ve Ordu halkı, 24 saat içinde katili yakalayarak görevini yaptı.

Bundan sonrası yargının işi. Bir an önce katilin cezası verilmeli; toplum vicdanı, bir nebze olsun rahatlatılmalı...