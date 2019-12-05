Ordu'da üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'i öldüren Arduç, ilk ifadeleri kan dondurdu. Hapishaneden kaçtığını, bir polisi yaraladığını ve Ceren Özdemir'i nasıl öldürdüğünü itiraf etti.

POLİSİ BIÇAKLA YARALADI

Polisin gözaltına almak istediği Özgür Arduç mukavemet gösterdi. Zanlı, bu sırada bir polis memurunu bıçakla karnından yaraladı.

Yaralı polis hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan zanlı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ

Altınordu ilçesinde, 3 Aralık Salı günü Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 3. sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesinin ardından, kamera kayıtlarının incelenmesi, teknik ve analiz çalışmaları neticesinde yakalanan şüpheli Özgür Arduç, ifadesinde cinayeti bir iş yerinden çaldığı bıçakla gerçekleştirdiğini belirtti.

Zanlı, cezaevinden izinli olarak çıktığını ve geri dönmediğini de belirterek, bu süreçte inşaatlarda kalarak gününü geçirdiğini aktardı.

Cezaevine dönmediği günlerde bir alışveriş merkezinden alarmlarını söktüğü kıyafetler ve yine bazı iş yerlerinden de yiyecek çaldığını söyleyen şüpheli, bıçakla öldürdüğü Ceren Özdemir'i daha önce hiç tanımadığını ifade etti.

Cinayet günü Ceren Özdemir'i yaklaşık 4 kilometre takip ettiğini anlatan zanlı, çantasını gasbetmeyi düşündüğü Özdemir'in kendisinden güçsüz olduğunu değerlendirip, evine kadar izlediğini belirtti.

Şüpheli, evin önüne geldiğinde camda birisini gördüğünü ve panikleyerek Özdemir'e bıçakla saldırdığını ve çantasını da bu panikle alamadığını ileri sürdü.

Özgür Arduç'un, daha önce de birilerini öldürmek için planlar yaptığını, özellikle güçsüz olan kadınları seçtiğini, bazı kadınları takip ettiğini, ancak bu kişilerin kalabalığa karışmasından dolayı cinayeti gerçekleştiremediğini söylediği öğrenildi.

Zanlının, ifadesinde, daha fazla kişiyi öldürmek için tabanca bulmaya çalıştığını ancak parası olmadığı için tabanca alamadığını iddia ettiği kaydedildi.

HAPİSHANEDEN KAÇMIŞ

Şüpheli Ö.A'nın 01 Aralık 2019'da cezaevinden firar ettiği ve arandığının anlaşıldığı vurgulanan açıklamada, olayla ilgili tahkikatın, çok yönlü sürdürüldüğü bildirildi.

12 AYRI SUÇ KAYDI ÇIKTI

Ordu Valisi Seddar Yavuz ise Valilik binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, acılarının büyük olduğunu belirterek, Özdemir'e Allah'tan rahmet, yakınlarına da sabır ve başsağlığı diledi.

Olayın meydana geldiği dün saat 19.40'tan itibaren emniyet birimlerinin kendisinin koordinesinde çok yoğun bir mesai harcadığını belirten Yavuz, "Tüm kamera teknik ve analiz çalışmaları detaylı bir şekilde gerçekleştirilmiş ve zanlının eşkaline ulaşılmış ve yapılan çalışmalar neticesinde de saat 15.45 sularında otogar civarında yakalanmıştır." diye konuştu.

Yavuz, zanlının üzerinde suç aletiyle yakalandığını ifade ederek, "Bu esnada polislerimize direnmiş ve hafif şekilde iki polis memurumuz da yaralanmıştır. Polislerimiz sağlık durumları çok şükür iyi, herhangi bir sağlık tehlikesi bulunmamaktadır." dedi.

Yapılan mülakatta katil zanlısının suçunu itiraf ettiğini anımsatan Yavuz, şöyle devam etti:

"Olayı kendisinin gerçekleştirdiğini söylemiştir, beyan etmiştir. Bu kişi 1 Aralık 2019 tarihinde cezaevinden firar etmek suretiyle bu eylemi gerçekleştirmiştir. Aranan bir şahıstır, daha önce de çok sayıda suç kaydı mevcuttur. Olay çok yönlü şekilde tarafımızdan incelenmekte, araştırılmaktadır. Dolayısıyla henüz tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulma süreci başta Emniyet Müdürümüz, güvenlik birimlerimiz, adli makamlarla iş birliği yaparak neticelenecektir."

Yavuz, bir gazetecinin, zanlının akli dengesinin yerinde olmadığı yönünde söylentiler olduğu yönündeki sorusuna şu yanıtı verdi:

"Soru almamayı düşünüyordum ama şu aşamada bu tür konuların konuşulmasının hiçbir şekilde sürece bir katkısı yok, aynı zamanda zanlıyı bir ölçüde masum hale getirebilecek bir yaklaşım olarak nitelendiriyorum bunu. Çünkü zaten hükümlü bu şahıs, hükümlü olduğuna göre suç işleme ehliyeti var ama son durumu nedir, buna karar verecek olan da mülki ve adli makamlar değil sağlık kuruluşlarıdır."

Yavuz, başka bir gazetecinin zanlının daha önce hangi suçları olduğuna yönelik sorusuna, "Çok sayıda suç kaydı var, dolayısıyla bunları saymanın şu aşamada doğru olduğunu da düşünmüyorum." şeklinde yanıtladı.

Aynı gazetecinin, zanlının daha önce bir çocuğu öldürdüğü suçunun olduğu yönündeki sorusuna ise Yavuz, "Aynı zamanda sadece bu değil, 12 civarında suç kaydı var." yanıtını verdi.

Yavuz, süreçte kendilerine duyarlılık gösteren Ordululara da teşekkür etti.