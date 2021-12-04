Pandemiyle gelen mutluluk

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Pasaport Kordon otelde düzenlenen törende gençlerin nikahını Konak Belediye Başkanı Abdül Batur kıydı. Ceren Dilekçi ve Göksel Köseoğlu'nun nikah şahitliklerini ise Bloomberg TV Genel Yayın Müdürü Açıl Sezen, duayen gazeteci Öcal Uluç, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce ve Doğan Holding'den Öznur Kocaoğlu yaptı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, PM Üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, İzmir Milletvekili Bedri Serter, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İBB Başkan Vekili Mustafa Özuslu, CHP İl Başkanı Deniz Yücel, Çiğli ve Buca Belediye Başkanlarının kutlama mesajları ve çelenkleriyle renklendirdiği törene, AKP İzmir Eski Milletvekili ve İZTO Eski Meclis Başkanı Necip Kalkan ve Çalışma Eski Bakanı ve Konak Belediyesi Eski Başkanı Hakan Tartan ve çok sayıda davetli yer aldı.





Çiftin akşam aynı otelde düzenlenen yemekli düğün töreninde özellikle İstanbul'dan gelen arkadaş grupları, coşkularıyla davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Çiftin nikah şahitleri arasında Bloomberg HT Genel Yayın Yönetmeni Açıl Sezen de yer aldı

Yeni evli çift, düğünün ertesi pazar günü, mesaileri nedeniyle Londra'ya uçtu.