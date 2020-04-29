Ceren Benderlioğlu: Tüm çocukların dilekleri kabul olsun - Magazin haberleri

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Ceren Benderlioğlu, kendisi gibi oyuncu olan Emir Benderlioğlu ile 2010 yılında dünyaya geldi.

Koronavirüs sebebiyle kendilerini önlem amaçlı evde karantinaya alan çift, kızı Nur Benderlioğlu'nun doğum günü için sürpriz bir kutlama organize etti.

Ceren Benderlioğlu, kızının yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutladı. Partiden kareyi yayınlayan Benderlioğlu, paylaşımına şu notu düştü:

7+1 mum koyuldu, her biri için tek tek dilek diledi. Dileklerini kimseyle paylaşmadı ama biliyorum ki hepsi çok saf. O yüzden tüm çocukların dilekleri kabul olsun. Hep mutlu olsunlar, amin.