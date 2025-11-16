Ceren Arslan’dan Hürrem Sultan esintisi
Miss Universe yarışmasında ülkemizi temsil edecek Ceren Arslan, Hürrem Sultan'dan ilham alan kostümüyle sosyal medyada büyük beğeni topladı
21 Kasım 2025’te Tayland’da düzenlenecek 74’üncü Miss Universe (Kâinat) Güzellik Yarışması’nda ülkemizi temsil edecek Ceren Arslan, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla büyük ilgi topluyor.
Arslan, son olarak yarışma için giydiği kostümü takipçileriyle paylaştı.
Osmanlı döneminde Hürrem Sultan’ın giydiği kıyafetlerden ilham alınarak tasarlanan elbisesini paylaşan Arslan, gönderisine "Sadece Hürrem havası" notunu düştü.