Dünyada yaklaşık 6 milyar insan akıllı telefon kullanıyor. Üstelik bu sayı her geçen gün artış gösteriyor. Akıllı telefon ve tablet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte boyun ağrısı şikayetleri ve boyun fıtığı vakalarında da önemli oranda artış var. Habertürk’ten Ceyda Erenoğlu’nun haberine göre,Türk insanı günde ortalama 70 kez cep telefonuna bakıyor.Bu noktada dikkat çeken bilimsel gerçekler var. Memorial Bahçelievler ve Hizmet Hastanesi Omurga Sağlığı Merkezi’nden Op. Dr. Salim Şentürk, “Yapılan araştırmalarda akıllı telefon ve tablet kullanan insanların yüzde 82.7’sinde boynun öne doğru bükülmesi dikkat çekiyor. Bu nedenle uzun süre ve sık telefon kullanımı; boyun, sırt ve omuzlarda ağrıya neden oluyor. İnsan başının ortalama 5 kg olduğu düşünüldüğünde başın 60 derece aşağı doğru eğilmesiyle vücut bu yükü 5-6 kat fazla hissediyor. Tekrarlayıcı olarak uzun süre aynı pozisyonda kalmak da ağrıları tetikleyen etkenlerden biri olarak dikkat çekiyor”diyor.

CEP TELEFONUNA BAKARKEN OMURGAYA BİNEN YÜK ARTAR

İş amaçlı kullanımın yanında, sosyal medya uygulamaları ve oyunlarla zaman geçiren kişilerde cep telefonu kullanırken sabit pozisyonda aşağı doğru bakma nedeniyle boyna ve omurgaya binen yük artıyor. Özellikle çocuklar, gençler ve aktif iş yaşamının içinde olan kişiler cep telefonuyla çok zaman geçiren grupta yer alıyor. Boyun kaslarının doğru kullanılmaması ve uzun süre aynı pozisyonda kalınması kişide boyun ağrısı ve boyun fıtığı oluşumuna yol açabiliyor.

KOLLAR VE PARMAKLAR NEDEN UYUŞUR?

Boyun fıtığı tablosunda, boyunda yer alan omurlar arasındaki kıkırdaktan oluşan disklerin yapısının bozulmasına bağlı olarak, kıkırdak dokusu omurilik kanalına çıkıyor. Omurilik ya da kollara giden sinirlere bası yapan kıkırdak dokusu, boyun ve kol bölgesinde ağrıya neden olduğunda kollarda veya parmaklarda güçsüzlük ve uyuşukluk görülüyor. Peki boyun ağrısı ve fıtıktan uzak kalmak için neler yapmak gerekiyor?

BOYUN AĞRISI VE FITIKTAN KORUNMAK İÇİN BUNLARI YAPIN

*Cep telefonunuzun ekranına 20 dakikadan daha uzun süre eğilerek bakmayın.

*Ekranı göz hizanızda tutmaya çalışın. Bilgisayar kullanıyorsanız masanızı göz hizanıza göre düzenleyin, bilgisayar ekranınızı yükseltin, koltuğunuzu düşürün.

*Teknolojik cihazları kullanırken sırtınız dik pozisyonda ve bir yastıkla desteklenmiş şekilde oturun.

*Cep telefonunuzu yüz üstü yatarak kullanmayın.

*Hareketsizlikten uzak durun.

*Uzun süre oturmayın.

*Boynunuzu bükerek uzun süre çalışmayın.

KULAKLIK KULLANMAYI İHMAL ETMEYİN

Cep telefonunun kulakla omuz arasında sıkıştırılarak kullanılması da boyun sağlığına zarar veren yanlışlar arasında yer alıyor. Telefonla konuşurken kulaklık kullanılması boyun ve beyin sağlığını korumaya yarıyor. Kulaklık kullanamayan kişilerin ise görüşmelerini mümkün olduğunca kısa tutmaları öneriliyor.