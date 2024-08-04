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        Haberler Dünya CENTCOM Komutanı Kurilla, olası İran misillemesini ele almak üzere bölgeye geldi | Dış Haberler

        CENTCOM Komutanı Kurilla, olası İran misillemesini ele almak üzere bölgeye geldi

        Axios'ta yer alan habere göre, ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Hamas lideri Haniye suikastının ardından olası İran saldırısını görüşmek üzere bölgeye geldi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 12:52 Güncelleme: 04.08.2024 - 12:52
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        CENTCOM Komutanı olası İran misillemesini ele almak üzere bölgede
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        ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının ardından olası İran saldırısını görüşmek üzere bölgeye geldiği bildirildi.

        ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla dün gece bölgeye geldiği belirtildi.

        Haberde, Kurilla'nın Orta Doğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.

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        Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

        Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken yarın İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.

        İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, dün İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söylemişti.

        Hizbullah'ın üst düzey komutanlarından Fuad Şükür, İsrail ordusunun 30 Temmuz'da Beyrut'ta düzenlediği saldırıda yaşamını yitirmişti.

        Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, 31 Temmuz'da İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramıştı.

        İran ve Hamas Hareketi, 31 Temmuz'daki suikasttan İsrail'i sorumlu tutarken İsrailli yetkililer, olayla ilgili açıklama yapmaktan kaçınmıştı.

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        #CENTCOM
        #iran
        #israil
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