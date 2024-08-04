CENTCOM Komutanı Kurilla, olası İran misillemesini ele almak üzere bölgeye geldi

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla'nın, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye suikastının ardından olası İran saldırısını görüşmek üzere bölgeye geldiği bildirildi.

ABD'den yayın yapan Axios internet sitesinin 2 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, CENTCOM Komutanı Kurilla'nın, Hizbullah Hareketi'nin üst düzey komutanlarından Fuad Şükür ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Haniye'ye yönelik suikastlar sonrası İran'ın İsrail'e olası misilleme saldırısını ele almak amacıyla dün gece bölgeye geldiği belirtildi.

Haberde, Kurilla'nın Orta Doğu seyahatinin daha önceden planlanmış olduğu ancak bölgeye seyahati kapsamında yapacağı görüşmelerde İran'ın 13 Nisan'da İsrail'e yönelik misilleme saldırılarına karşı aktif rol alan uluslararası ve bölgesel koalisyonu harekete geçirmeyi planladığı kaydedildi.

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Kurilla'nın bazı Körfez ülkeleri, Ürdün ve İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Ayrıca Axios'a konuşan Amerikalı ve İsrailli yetkililer, İran'ın en erken yarın İsrail'e saldırmasını beklediklerini ifade etti.

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, dün İsrail'in Haniye'yi Tahran'da hedef alarak İran'a karşı "büyük kırmızı çizgiyi" aştığını ve ülkesinin Tel Aviv'e "kesin yanıt vereceğini" söylemişti.