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        Haberler Dünya CENTCOM: İran ve Yemen'den İsrail'e gönderilen 80'den fazla İHA ve 6 balistik füze yok edildi

        CENTCOM: İran ve Yemen'den İsrail'e gönderilen 80'den fazla İHA ve 6 balistik füze yok edildi

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Avrupa Komutanlığının desteğiyle, İran ve Yemen'den İsrail'i vurmayı amaçlayan 80'den fazla tek yönlü insansız hava aracını (İHA) ve en az 6 balistik füzeyi yok ettiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2024 - 11:14 Güncelleme: 15.04.2024 - 11:14
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        ABD: İran'ın Yemen'den gönderdiği füzeleri yok ettik
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        CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin, 13 Nisan'da ve 14 Nisan sabahında İran ve Yemen'den İsrail'i hedef alan 80'den fazla tek yönlü İHA ve en az 6 balistik füze saldırısını engellediği bildirildi.

        İran'ın saldırısının ardından İsrail alarma geçti
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        Açıklamada, yok edilen İHA ve füzeler arasında, Yemen'de İran destekli Husilerin fırlatmaya hazırlandığı balistik füzenin bulunduğu fırlatma aracı ile 7 İHA'nın da yer aldığı kaydedildi.

        CENTCOM'un İran'a karşı İsrail'in savunmasını desteklemeye devam edeceği aktarılan açıklamada, bölgesel güvenliği artırmak için tüm bölgesel ortaklarla çalışmayı sürdürecekleri de ifade edildi.

        ABD basınındaki iddialar

        Wall Street Journal'ın 3 Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, İran'dan fırlatılan balistik füzelerin neredeyse yüzde 50'sinin hedefine ulaşamadığı, fırlatılmasında sorun yaşandığı veya kaza sonucu başarısız olduğu öne sürüldü.

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        Yetkililer, İran'ın İsrail'e 115 ila 130 balistik füze fırlattığını belirterek, bunların yaklaşık yarısının başarıyla engellendiğini ve kalanının da hedeflerine ulaşamadığını iddia etti.

        Amerikalı yetkili, "İran'ın övündüğü balistik füze kapasitesi buraya kadarmış." ifadesini kullandı.

        İsrail, İran'ın 300'den fazla füze ve İHA kullandığını açıklamıştı

        İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, dün yaptığı basın toplantısında, İran saldırılarında 300'den fazla füze ve insansız hava aracı (İHA) kullanıldığını açıklamıştı.

        Hagari, İran saldırılarında kullanılan füze ve İHA'ların yüzde 99'nun etkisiz hale getirildiğini ileri sürmüş, İran'ın kullandığı yaklaşık 170 İHA'nın tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan hava savunma sistemlerinin yanı sıra İsrail ve Tel Aviv'in müttefiklerine ait uçaklar tarafından imha edildiğini savunmuştu.

        İran'ın saldırıda 30'dan fazla seyir füzesi fırlattığını, bunların tamamının İsrail topraklarına ulaşmadan etkisiz hale getirildiğini dile getiren Hagari, İran'ın kullandığı 120'den fazla balistik füzenin "birkaçının" İsrail'e ulaştığını, geri kalanlarının da imha edildiğini kaydetmişti.

        İran ordusu İsrail'e fırlatılan füzeler ve İHA'larla ilgili sayı ya da özelliklerini içeren detaylı resmi açıklama yapmamıştı.

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