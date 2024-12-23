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        Haberler Dünya CENTCOM: Husilere saldırı için mühimmat hazırlanıyor | Dış Haberler

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Husiler için saldırıya hazırlandığını duyurdu

        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Husilere yapılacak saldırı için mühimmat hazırlıklarına dair görüntüler paylaştı. CENTCOM X hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, "Denizcilerimiz Husilere yönelik saldırı için mühimmat hazırlıyor" ifadeleri kullanıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 20:14 Güncelleme: 23.12.2024 - 20:14
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        CENTCOM: Husilere saldırı için mühimmat hazırlanıyor
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        ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Husilere düzenlenecek saldırı için mühimmat hazırlayan personelin görüntülerini X hesabı üzerinden paylaştı.

        Yapılan paylaşımda mühimmatı gerekli yere sevk etmeye çalışan ABD askerleri görünüyor. ABD ile Husiler arasındaki gerilim tırmanırken yapılan bu paylaşım saldırıların devam edeceğini gösteriyor.

        ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü
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        ABD tarafından geçtiğimiz hafta Orta Doğu'ya konuşlandırılan USS S. Henry Truman ve maiyetindeki görev gücü Kızıldeniz'e geldikten birkaç gün sonra Husiler ile sıcak temas yaşadı. Yaşanan temas sonucu bir ABD savaş uçağı düştü.

        ABD uçağın kendileri tarafından yanlışlıkla vurulduğunu ifade ederken Husiler uçağı kendilerinin düşürdüğünü iddia etmişti.

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