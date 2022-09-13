TRT'nin yeni dizisi geliyor!

TRT ekranlarına Alp Navruz'un başrol olduğu yeni bir dizi projesi geliyor. Navruz fanlarının arama motorlarında araştırdığı, "Cennet’in Çocukları konusu ne, oyuncuları kim? Cennet’in Çocukları ne zaman başlayacak?" sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

CENNET'İN ÇOCUKLARI KONUSU NE?

Atike Hınçlıer'in 'Yürek Çıkmazı' kitabından yola çıkılarak yazılan Cennet'in Çocukları dizisinde kişilik bozukluğu, şiddet ve pişmanlığın uçuruma sürüklediği bir adamın ve yaşama tutunmaya çalışan bir kadının hayatı anlatılacak.