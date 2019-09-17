Yargıtay’ın kararına konu olay 2008 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yaşandı. İddiaya göre, Mustafa M., 1049 aileyi konut sahibi yapma vaadiyle üye kaydedip, bu ailelerden birikimleri olan altın ve dövizleri topladı.

“PEYGAMBER SOYUNDAN GELİYORUZ”

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Mustafa M.’nin “Biz peygamber soyundan geliyoruz. Bizden ev alan cennetten ev almış sayılır" gibi vaatlerde bulunduğu da belirtildi. Başladığı inşaat ruhsatsız olduğu gerekçesiyle yıkılan Mustafa M.’nin vaadini yerine getirememesi üzerine yüzlerce mağdur suç duyurusunda bulundu. Mağdurlar bir dernek kurarak da suçlarını duyurmaya çalıştı.

636 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nca başlatılan soruşturma kapsamında, Mustafa M. Hakkında “dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan dava açıldı. Gebze Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakim karşısına çıkan sanık Mustafa M., “dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan toplam 636 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

YARGITAY ONADI

Bu karar sanık Mustafa M., ve duruşma savcısı tarafından “hukuki itilaf” diyerek, temyiz edildi. Temyiz talebi üzerine dosya Yargıtay 15. Ceza Dairesi’nin gündemine geldi. Daire, yerel mahkemenin mahkumiyet kararını yerinde bularak, onadı. Böylece sanık Mustafa M.’nin “dini duyguların istismarı suretiyle dolandırıcılık” suçundan aldığı 636 yıllık hapis cezası kesinleşmiş oldu.