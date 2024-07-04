Cenk Tosun'dan Mehmet Büyükekşi'ye olay tavır!

EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Takım'da, Cenk Tosun'un TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye olan tavrı gündem oldu.

Hollanda maçı için Berlin'e giden A Milli takım kafilesini TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi uğurladı. Büyükekşi, yolculuk öncesi otel çıkışında tüm oyuncularla tokalaşırken, Cenk Tosun'un Büyükekşi'nin arkasından geçerek gitmesi dikkat çekti.

Büyükekşi ile tokalaşmadan takım otobüsüne doğru hareket eden Cenk Tosun'un bu hareketi sosyal medyada çok konuşuldu.

Öte yandan Türkiye Futbol Federasyonu'nun EURO 2024 için Almanya'ya 36 gazetecinin yanı sıra yüzlerce davetli götürdüğü de iddia edilmiş ve bu haberler geniş yankı uyandırmıştı. Federasyon yöneticileri, kulüp başkanları, teknik direktörler ve özel misafirlerin de bulunduğu davetli listesinin toplam 613 kişilik olduğu öne sürülmüştü.

TFF İDDİALARI YALANLADI

TFF ise bu iddiaları resmi sitesinden bir açıklama paylaşarak yalanlamıştı. TFF'nin açıklamasında şu ifadelere yer verilmişti:

“Türkiye Futbol Federasyonu tarafından, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası için Almanya’ya 38 TFF Yönetim Kurulu Asil – Yedek Üyesi ve diğer kurul üyesi, 26 görevli personel, 14 kulüp temsilcisi, 23 medya yöneticisi, 20 teknik direktör, antrenör ve millî takım eski futbolcusu olmak üzere toplam 121 misafir ve görevli götürülmüştür.

Bunun dışındaki misafirler, önceki millî maçlarda da olduğu gibi sözleşmelerinden kaynaklı hak edişleri olan Millî Takımlar ve TFF sponsorlarımız Türk Hava Yolları, Nike, Turkcell, Mercedes-Benz, Arçelik, DenizBank, BtcTurk, RAMS, Acıbadem, Damat Tween, Ülker, Trendyol, İGA Pass, Prometeon ve sahibinden.com yöneticileri, çalışanları ve misafirlerinden oluşan 76 kişidir.

1 uçaktan oluşan görevli ve misafir sayısı toplam 197’dir.

Türk futbolu için son derece önemli olan Avrupa’nın en genç millî takımlarından A Millî Takımımızın Avrupa Futbol Şampiyonası mücadelesine konsantre olduğumuz bu süreçte, millî takımımızın emeğini ve mücadelesini gölgeleme amaçlı dezenformasyonlara itibar edilmemesi gerekliliğini önemle kamuoyunun bilgisine sunarız.”

BÜLENT KORKMAZ'DAN OLAY İDDİA!

A Milli Takım'ın eski kaptanlarından Bülent Korkmaz, EURO 2024'te oynanan maçlar için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan bilet istediğini ancak karşılık bulamadığını açıklamıştı. Korkmaz'ın bu iddiaları üzerine Türkiye Futbol Federasyonu resmi sitesinden yanıt vermişti.

Yapılan açıklamada, "Geçmiş yıllarda 40 ve üzerinde A Mili Futbol Takımımızın formasını giymiş oyuncularımız, geçmiş dönemlerde Milli Takımımızda görev almış Teknik Direktörlerimiz ile birlikte Süper Lig’de 100 maç ve üzeri görev yapmış yerli Teknik Direktörlerimiz, Avrupa Futbol Şampiyonası Grup maçlarımıza davet edilmişlerdir. Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Türkiyemiz için son derece önemli olan yarınki Avusturya maçı öncesinde, daha önce de farklı şekillerde dezenformasyon amacıyla gündeme getirilen asılsız iddialara yenileri eklenmeye çalışılmaktadır" denilmişti.

Öte yandan Büyükekşi'nin, 18 Temmuz'daki TFF başkanlık seçimi öncesi Almanya uçağında davetlilerle seçim kulisi yaptığı ve destek istediği de iddia edildi.