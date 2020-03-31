"İLK ALDIĞIM FORMA, BEŞİKTAŞ FORMASIYDI"

- İlk aldığı forma: Beşiktaş forması. Babamın bir arkadaşı vardı, hasta bir Beşiktaşlı. Beni Beşiktaşlı yapan da o. Hangi isim ve numara vardı hatırlamıyorum ama Sergen Yalçın olabilir.