"BİRLİKTE YAŞLANMAMIZ TEK DİLEĞİM"

Öte yandan Cenk Tosun, geçtiğimiz ay Instagram hesabından yaptığı bir paylaşımla eşiyle evlilik yıl dönümlerini kutlamıştı.

Ece Tosun ile birlikte düğünlerinde çekildikleri bu fotoğrafı yayınlayan Cenk Tosun, duygusal bir yazı kaleme almıştı. Tosun, paylaşımında şu ifadeleri kullanmıştı:

Kraliçem; seninle ve çocuklarımızla geçirdiğim her güne ne kadar şükretsem az... Seninle 5 yıl önce bugün beraber bir yola çıktık, bu yolun sonunda tek dileğim; birlikte yaşlanmamız. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni seviyorum.