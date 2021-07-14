"HER ŞEYİN MÜMKÜN OLDUĞUNU KANITLADIN"

Nevin Ursavaş, Şan'ı "Mezuniyetin kutlu olsun evlat. Tüm olasılıklara rağmen, her şeyin mümkün olduğunu kanıtladın. Gururluyuz... Seni çok seviyorum" sözleriyle tebrik etti.