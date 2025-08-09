Habertürk
        Cenk Özkacar, Köln'e transfer oldu - Futbol Haberleri

        Cenk Özkacar, Köln'e transfer oldu

        Milli futbolcu Cenk Özkacar, Almanya Bundesliga ekibi Köln'e transfer oldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.08.2025 - 11:29 Güncelleme: 09.08.2025 - 11:30
        Cenk Özkacar'ın yeni durağı Almanya!
        Almanya Bundesliga ekibi Köln, İspanya'nın Valencia takımından Cenk Özkacar'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

        Valencia'dan yapılan açıklamada "Türk defans oyuncusu, bu sezon Bundesliga ekibinde forma giyecek ve kiralama süresinin sonunda satın alma opsiyonu olacak," ifadeleri kullanıldı.

        24 yaşındaki stoper, İspanyol ekibinde 46 maçta forma şansı buldu.

