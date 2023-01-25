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Cenk Özkacar'ın önceliği Avrupa'da kalmak

Galatasaray'ın ilgilendiği milli futbolcu Cenk Özkacar, kariyerine Avrupa'da devam etmek istiyor. Mayıs 2023'e kadar kadar transferde önceliği bulunan Valencia'nın 22 yaşındaki stoper için 5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyor

Giriş: 25.01.2023 - 15:15 | Güncelleme: ABONE OL
Cenk Özkacar'ın önceliği Avrupa'da kalmak

Transfer çalışmalarına hız veren Galatasaray'da futbol direktörü Cenk Ergün, Valencia-Almeira maçını tribünden takip etmiş ve Cenk Özkacar'ı izlemişti. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen ve bu doğrultuda savunma hattına takviye planlayan Galatasaray'ın ilgisi sonrasında gözler de Cenk Özkacar ve Valencia'ya döndü.

Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre Cenk Özkacar'ın önceliği kariyerine Avrupa'da devam etmek... Valencia'nın 500 bin Euro kiralama bedeli ve 5 milyon Euro satın alma opsiyonuyla renklerine bağladığı milli savunmacı, konsantrasyonunu saha içine odaklamış durumda.

ÖNCELİK VALENCIA'DA

Valencia ve Lyon arasında yapılan anlaşma gereği İspanyol ekibinin satın alma önceliği bulunuyor. Valencia, Mayıs 2023'e kadar 5 milyon Euro'yu Lyon'un hesabına yatırması durumunda Cenk Özkacar'ın bonservisini alabiliyor. Diğer yandan bir kulübün Lyon'a teklif yapması durumunda da yine Valencia'nın önceliği bulunuyor.

KARİYERİNE AVRUPA'DA DEVAM ETMEK İSTİYOR

Valencia'ya transfer döneminin bitmesine kısa süre kala renklerine bağladığı Cenk Özkacar'a Türkiye'den yazın da teklifler gitmiş ancak milli oyuncunun tercihi İspanyol ekibi olmuştu. İspanya'ya adaptasyon sürecini atlatan Cenk'in Türkiye'ye dönmeyi düşünmediği öğrenildi.

MAYIS 2022'DE A MİLLİ OLDU

Geçen sezonu Belçika ekiplerinden OH Leuven'de kiralık geçiren Cenk Özkacar gösterdiği performansla A Milli Takıma kadar yükselmiş ve Mayıs 2022'de ilk kez ay-yıldızlı formayı sırtına geçirmişti.

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